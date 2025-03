Quando vincere non è così importante

Vincere fa sempre piacere, ancora di più quando lo si fa per una buona causa. Non poteva sperare in un debutto migliore la Nazionale Europea delle Vittime di Violenza che si è aggiudicata il torneo di calcio di beneficenza disputato al centro ’La Salle’ di Roma proprio nel giorno della Giornata internazionale per i diritti della donna. La squadra, nata da un’idea del massese Massimo Santucci e sostenuta dall’Associazione europea vittime di violenza (Aevv), è stata l’unica tra l’altro a scendere in campo con una ’quota rosa’ ovvero con la presenza in campo della ’giocatrice’ Giovanna Santi, che è anche team manager della Massese e consigliere comunale del Pd. Il coordinatore Stefano Della Pina e il tecnico Bruno Debbiani sono anche loro massesi come tanti altri componenti del team.

La Nazionale era inserita nel girone A ed ha battuto tutte le altre quattro squadre che ne facevano parte: la Gendarmeria Vaticana (2-0), la Nazionale Italiana Parlamentari (1-0), Nis Vecchie Glorie (3-1) e Fc Kantosrat (6-1). Nel girone B ha prevalso invece la Rappresentativa Vaticana su Nazionale Italiana Magistrati, Guardia d’Onore del Pantheon, Kantonspolizei e Rappresentativa della Città di Massa. Le prime classificate dei due gruppi, Nazionale Europea delle Vittime di Violenza e Rappresentativa Vaticana, hanno giocato la finale terminata in parità (1-1) e accordandosi per non calciare i rigori e risultare entrambe vincitrici.

Ora la Nazionale è tornata Massa con la targa celebrativa del torneo ma soprattutto con la gioia di aver contribuito alla raccolta fondi per l’associazione ’Casa di Edo’ che offre ospitalità alle famiglie dei piccoli pazienti in cura presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Un brindisi con tutto lo staff è stato effettuato al ’Calcetto Road’ del viale Roma, che offre ospitalità per gli allenamenti ed è uno dei sostenitori di questa neonata Nazionale che ha il suo sponsor principale in Acqua San Carlo, azienda locale presieduta da Eugenio Alphandery. A loro, e agli altri soggetti che hanno contribuito, va il ringraziamento di questa rappresentativa che si impegna nella tutela e nel supporto delle vittime di ogni forma di violenza. Massimo Santucci ne è il fulcro assieme a Fabrizio Santucci, segretario e socio fondatore, che è anche presidente dell’Associazione Pescatori Ugo Pisa e collabora attivamente con l’Associazione europea vittime di violenza.

Gianluca Bondielli