Quando la protesta diventa ironica. Un uovo per far chiudere la buca

Passano le stagioni, cambiano le festività, ma il buco di via Siena rimane lì. E dopo l’albero di Natale polemico ("Grazie al Comune e Gaia spa si è seccato l’albero. Buon Natale"), adesso un grande uovo di Pasqua con tanto di carta dorata e fiocco è spuntato di fianco alla voragine in strada, per adeguarsi ai tempi che scorrono. "Chiudere il buco. Perché? Fa le uova così grandi…" dice il cartello appeso lì di fianco, che non manca di attirare le attenzioni dei passanti (nella foto). "Sono mesi che aspettiamo, ma che dico mesi, sono anni" dice Oreste Arrighi, uno dei residenti della strada, già autore dell’albero e ora dell’uovo.

Accanto alla voragine c’è infatti un altro buco che era già stato coperto con una lamiera ormai tre anni fa. Mentre il buco ancora scoperto è da luglio che si è formato e ancora non sono stati presi provvedimenti. Con grande disagio dei residenti e non solo. "L’altra sera è arrivata un’ambulanza per andare in via Corsi, non è potuta passare ed è dovuta tornare indietro in retromarcia" prosegue Arrighi, visibilmente irritato.

Il problema è che non c’è accesso diretto per Marina, bisogna fare il giro proprio davanti a casa di Arrighi e tornare indietro sulla via Covetta. Arrighi e gli altri residenti non sanno più a chi rivolgersi: "L’altro giorno sono venuti i Vigili perché qualcuno aveva versato del gasolio nel torrente ma anche loro non hanno saputo cosa dirci". Il problema è che sotto la strada scorreva appunto un torrente che è stato tombato e in coincidenza con il buco c’era un ponticello che è crollato, con conseguente rimpallo di responsabilità tra il Comune e Gaia su come e a chi spetti chiudere la voragine e ripristinare il manto stradale e la viabilità. "Aspettiamo una risposta".

Francesca Frediani