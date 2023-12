Quando Casals disse no a Hitler

Nuovo incontro a cura dell’associazione Briciole, oggi alle 16.30, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale. Per il ciclo ’Pagine spagnole’, di cui l’associazione propone la lettura, si parlerà di una recente pièce intitolata ’Musica per Hitler’. Gli autori, Serrano e Rubio, si sono ispirati a un episodio reale della vita del violoncellista Pau Casals, il quale - raggiunto, nel 1943, nella casa del suo esilio francese a Prades da due emissari di Hitler - oppose un netto e irremovibile rifiuto alla loro richiesta di esibirsi davanti al fuhrer per il decennale della presa del potere. A favorire un approccio al testo che ne colga le molte suggestioni sarà il professor Enrico Di Pastena, che il testo ha tradotto curandone l’edizione critica per la casa editrice pisana Ets nella collana ’La maschera e il volto’ da lui diretta. Di Pastena, ordinario di letteratura spagnola all’università di Pisa è anche molto attento alla produzioni della drammaturgia contemporanea, specie quelle che fanno della memoria storica il tema privilegiato.