Pusher e abusivo. Arrestato a Fossola

Non solo spacciava, ma occupava senza titolo un’immobile privato. E così per lui sono scattate le manette. È successo nei giorni scorsi a Fossola durante i controlli preventivi svolti dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Carrara al comando del tenente colonnello Roberto Ghiorzi. Ed è proprio durante l’attività di contrasto del fenomeno dell’occupazione abusiva di edifici abbandonati, che gli uomini dell’Arma hanno arrestato un quarantunenne extracomunitario irregolare sul territorio nazionale, già conosciuto alle forze dell’ordine per le sue pregresse vicende giudiziarie.

Dopo che è stato fermato, alle successive fasi di controllo è stato trovato in possesso di circa dieci grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa illegalmente sul mercato dello spaccio. Nella circostanza è stata inoltre contestata la violazione di occupazione abusiva di immobile. L’uomo, infatti, stava occupando senza titolo da un paio di settimane un immobile in viale XX Settembre in zona Turigliano. Il proprietario inizialmente non si era accorto che l’uomo stava usando la sua proprietà come alloggio di fortuna, ma non appena si è reso conto della presenza dell’intruso ha informato i carabinieri che sono intervenuti tempestivamente, anche per evitare che nel frattempo altri abusivi potessero aggregarsi facendo degenerare la situazione. Dopo l’arresto lo spacciatore è stato accompagnato all’udienza di convalida dove, nel contradditorio tra le parti, ha potuto presentare le argomentazioni a sua difesa. Al termine dell’udienza il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentarsi alla stazione dei carabinieri di Viareggio.