Pusher arrestato dalla polizia. Sequestrati due chili di cocaina. Avrebbero fruttato 200mila euro

La droga è stata rinvenuta in un box di un uomo di 45 anni, italiano, divisa in pacchetti pronti per la vendita, per un valore sulla piazza di spaccio di almeno 200mila euro. Due chili di cocaina sequestrati dalla polizia. Ad operare sono stati gli investigatori della sezione Narcotici della squadra Mobile di Massa. Lo stupefacente era pronto per essere distribuito suddiviso in pacchetti di diverse grammature, così da soddisfare le specifiche esigenze dei pusher, che dovevano poi piazzarlo sul mercato al minuto.

Da tempo, gli agenti della Mobile, guidata dal vicequestore Antonio Dulvi Corcione, erano sulle tracce di un italiano che, muovendosi a bordo di un potente maxiscooter, sembrava potesse essere un punto di riferimento per le nottate brave della movida in tutta la Lunigiana.

Le indagini, costantemente coordinate dalla Procura della Repubblica massese, sono state caratterizzate da una certosina e paziente ricostruzione dei movimenti dell’ italiano che, giorno dopo giorno, ha indirizzato l’attenzione su un luogo non lontano dal casello autostradale di Massa. Più volte, l’indagato è stato osservato mentre, dopo essersi accertato di non essere seguito, entrava in un garage sotterraneo, uscendone dopo pochi minuti.

Il blitz è scattato al primo pomeriggio quando, in casa dell’indagato (un quarantacinquenne italiano residente a Massa) è stata ritrovata una grossa somma di denaro in contanti (poco meno di 20mila euro), una macchinetta conta soldi e delle chiavi con cui si riesce ad aprire la porta basculante che chiudeva l’accesso al luogo oggetto di indagine. Lì dentro viene trovata la cocaina, nascosta dentro dei vasi e ben protetta con del cellophane e della plastica. Come ulteriore accortezza, l’arrestato aveva cosparso il cellophane con del caffè, pensando così di confondere l’olfatto dei cani antidroga in caso di ritrovamento.

La cocaina con elevato valore di purezza, avrebbe fruttato almeno duecentomila euro, più l’ulteriore margine garantito dal taglio. II blitz lascia a secco le piazze di spaccio della lunigiana che al momento perdono un importante fornitore di cocaina pura, ora in stato di arresto nel carcere di Massa. L’arrestato è stato sottoposto ad interrogatorio e nei suoi confronti sono stati applicati tutti i profili di garanzia previsti dalla legge.