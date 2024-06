Commercianti in rivolta: "A Marina di Massa vince il degrado"

Marina di Massa (Massa Carrara), 21 giugno 2024 – “Troppo degrado". Sono indignati i commercianti di Marina di Massa davanti a una situazione sempre più critica. "Siamo un luogo di mare, di turismo – fanno sapere – e dovrebbe esserci la massima attenzione da parte del Comune.

Partiamo dal ritiro dei rifiuti: la spazzatura del venerdì viene ritirata al lunedì quando, si sa, c’è necessità di ritiri giornalieri, considerando che i ristoranti cucinano il pesce. Poi, sempre parlando di pulizia e igiene, mancano cestini nelle strade e tutto quello che potrebbe concedere dignità a una località turistica". I commercianti puntano l’indice anche sulla mancanza di decoro: "Le aiuole sono disastrate così come i marciapiedi; l’illuminazione è assente, dei portabici neanche l’ombra, cantieri aperti da anni e cantieri di rimpasto per rimediare l’irrimediabile – e indicano il pontile, oggetto di polemiche -. E anche il parco dei bambini è in condizioni pietose. Assistiamo poi a segnaletiche improvvisate e non rispettate. Per esempio il venerdì mattina i camion del mercato scorrazzano nelle strade senza rispettare né le attività che stanno lavorando né i sensi unici. Insomma, un caos".

A preoccupare i commercianti c’è anche la presenza di individui poco raccomandabili che occupano alcune strutture in centro a Marina. "E’ importante ricordare che molti commercianti, a chiusura, hanno paura a raggiungere i parcheggi per tornare a casa". E non va meglio sul mare, dove "ai lati del Pontile le spiagge libere sono in condizioni pietose. Tutto questo degrado – proseguono - facilita la presenza di soggetti che ultimamente hanno recato ingenti danni e furti alle attività". Insomma, Marina chiede sicurezza, decoro e pulizia.