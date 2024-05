"Prosegue il ciclo ‘Nati per leggere’ e ‘Nati per la musica’ del Comune: appuntamenti educativi per bambini in biblioteca e nei nidi comunali"

Proseguono gli appuntamenti di ‘Nati per leggere’ e ‘Nati per la musica’, il ciclo promosso dal Comune per educare i bambini alla lettura. Domani alle 16,30 e sabato alle 10,30 l’appuntamento è nella biblioteca civica Lodovici di piazza Gramsci, mentre venerdì 31 maggio (alle 16.30) l’incontro di lettura e musica per famiglie con bambini da zero a sei anni si svolgerà nello spazio ‘Verde Magico’ nel Villino Vittoria al Parco della Padula. Per il mese di maggio l’iniziativa si estende anche ai nidi comunali e alle materne: domani alle 16,30 a San Luca, martedì 14 alle 16 e alle 16,30 all’asilo nido ‘Le Mimose’ e scuola infanzia Collodi, giovedì 16 alle 16 e alle 16,30 all’asilo nido ‘La Cicogna’. E ancora: martedì 21 alle 16,30 all’asilo nido ‘Il Girotondo’ e alla scuola dell’infanzia Giampaoli, e giovedì 23 alle 16,30 alla scuola infanzia San Luca. L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con i volontari lettori ‘Nati per leggere’ e gli operatori ‘Nati per la musica’.