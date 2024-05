Prorogate le domande per diventare scrutatori alle elezioni europee

E’ stato prorogato a venerdì il termine per presentare la domanda per la nomina a scrutatore ai seggi in occasione delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Il requisito richiesto per essere selezionati è di essere iscritto all’albo degli scrutatori del Comune di Massa. Gli interessati a svolgere la funzione dovranno compilare il modulo predisposto pubblicato sul sito del Comune e inviarlo entro venerdì, in una delle seguenti modalità: a mano all’Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì ore 9-12.30; martedì e giovedì anche ore 15-17), o via Pec all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. La graduatoria degli aventi diritto verrà formata sulla base dei criteri indicati e in base all’ordine cronologico di protocollazione.