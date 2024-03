Pronta la graduatoria per il concorso Asmiu

Sono state pubblicate le graduatorie di Asmiu relative alle prove selettive svolte nei giorni scorsi al palazzetto dello sport per i ruoli di operatore ecologico e addetto area conduzione, o autista. Erano 480 gli ammessi alla preselezione, poi si erano presentati in 250. Le graduatorie hanno ammesso alle fasi successive 105 persone per il ruolo di operatore ecologico e 40 per il profilo di autista, in base al voto ricevuto alla prova preselettiva. Le graduatorie sono pubblicate sul sito ufficiale, www.asmiu.it, e ciascuno potrà trovare il proprio risultato, anonimo, in base all’username fornito da Asmiu al momento dello svolgimento della prova preselettiva: solo così potrà sapere in che posizione si trova in graduatoria e se è stato ammesso o non ammesso. Qualora il candidato avesse smarrito il suo codice può farne richiesta scrivendo all’indirizzo di posta elettronica [email protected] A breve, informa la società, verrà pubblicato il calendario delle selezione orali e pratiche a cui solo gli ammessi possono partecipare.