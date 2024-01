Promozione La Pontremolese vede la vetta

Pontremolese

2

Larcianese

1

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Razzoli 7/5, Miceli 5/5, Bresciani 6, Gabrielli 5/5, Filippi 6, Verdi 6, Vicari 6, Grasselli 6, Petracci sv. (16’ Scaldarella 5/5), Bruzzi 8, Simonelli 6/5 (71’ D’Antongiovanni 7). All.: Bracaloni.

LARCIANESE: Venturini 5/5, Porciani 6, Monti 6 (68’ Lo Russo 5/5), Pini 6 (83’ Maccagnola sv.), Sheta 6, Fusco 6, Iannello 6 (79’ Dinucci sv.), Sarti 6/5, Ferraro 7/5 (71’ Marianelli 6), Guarisa 6, Ndiaye 7 (76’ Biagioni 6/5). All.: Cerasa.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

Marcatori: 9’ Bruzzi, 39’ Ferraro, 97’ D’Antongiovanni.

PONTREMOLI – Mille e una emozioni. La Pontremolese riesce a baciare le due facce del calcio, presi per la collottola il bello e il brutto, quel viso bifronte che fa ammattire tutti. Un doppio colpo di fortuna, in fondo a una avventura. Soccorre la Pontremolese lo stellone con la esse minuscola: vinta una partita che sembrava indirizzata alla divisione della posta in palio. Trova una severa, crudele punizione la Larcianese, signoreggiante soprattutto dopo essere stata colpita al 9’ dall’eurogol di uno straordinario Bruzzi e fino alla rete della vittoria firmata da D’Antongiovanni (97’) astuto nel credere in una palla vagante frutto di un malinteso difensivo dei pistoiesi, una sorta di avventura nell’avventura, in mezzo alla disperazione dei viola. Incredula la Larcianese: pareggiata con Ferraro (39’) e poi persa una partita che, per quanto messo in visione il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. L’Azzurra lascia il Lunezia con la seconda vittoria consecutiva di fronte ai propri sostenitori e sale al secondo posto in classifica ma con una partita in più della Real Cerretese che dovrà calarsi sul Lunezia.

Enrico Baldini