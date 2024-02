Promozione La Pontremolese rallenta la corsa

SAN MARCO avenza

4

MALISETI

1

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Lattanzi, Della Pina, Cucurnia, Dell’Amico (52’ Orlandi), Aliboni, Conti, Pasciuti, Verona (56’ Smecca), Shqypi (87’ Pasquini), Donati (67’ Doretti). A disp. Tognoni, Granai, Guidi, Grassi, Bellé. All. Alessi.

MALISETI: Corradi, Aiazzi, Marchetti, Badiani, Bambini, Paoli (84’ Asara), Perillo (69’ Sinteragan), Breschi (89’ Liccioletti), Llana (74’ Mocala), Rudalli (64’ Robi), Cavalieri. A disp. Mardale, Campani. All. Di Vivona.

Arbitro: Calise di Piombino.

Marcatori: 1’ e 85’ Shqypi (S), 22’ Verona (S), 33’ Breschi (M), 91’ Doretti (S).

AVENZA – Successo fondamentale della San Marco in chiave salvezza diretta anche se il risultato finale non rende conto delle tante difficoltà incontrate nel corso della partita. Gol lampo degli avenzini che segnano sul calcio di inizio dopo pochi secondi con Shqypi. Il vantaggio immediato forse fa calare la tensione visto che i padroni di casa rischiano grosso a più riprese in difesa. Al 4’ prima parata di Baldini con Cucurnia che sul proseguo salva a porta vuota. Sul fronte opposto Dell’Amico si presenta davanti al portiere dopo un uno-due ma si fa ipnotizzare. Al 9’ Baldini con una mano devia una pericolosa incornata di Breschi ed al 16’ è miracoloso sul tiro da due passi di Perillo.

La San Marco soffre ma trova il raddoppio al 22’ su rigore conquistato da Dell’Amico e trasformato da Verona. Il Maliseti accorcia al 33’ con colpo di testa di Breschi, colpevolmente solo in area. Nella ripresa sono gli ospiti che continuano a fare la partita ma senza trovare varchi sino al 70’ quando ci vuole un’altra super parata di Baldini su Sintergan per salvare il risultato. Nel finale Smecca smarca in area Shqypi per il facile 3 a 1 e nel recupero Doretti completa l’opera con una bella girata.