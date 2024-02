Promosso il servizio pensione del canile

Ottimi risultati per il primo anno del servizio pensione per gli amici a quattro zampe attivato dall’Unione dei Comuni nel Canile comprensoriale di Groppoli: nel 2023 ben 171 cani hanno avuto accesso alla pensione godendo delle cure del personale addetto e dei volontari. Il servizio, dal costo davvero conveniente, prevede la permanenza in box ampi divisi in due spazi, uno interno riscaldato e uno esterno, oltre a un’area di sgambamento dedicata, oltre all’assistenza veterinaria, attiva 24h su 24. E molti proprietari hanno scelto così di affidarsi alla struttura soprattutto per le vacanze estive. Il canile di Groppoli è un’eccellenza in tutta la Toscana, e non solo, esempio di lavoro attento e professionale. Gli amici a quattro zampe sono trattati e seguiti al meglio grazie alla passione di professionisti e volontari scrupolosi.

"Un servizio in più che abbiamo messo a disposizione dei cittadini – commenta il presidente dell’Unione Gianluigi Giannetti –. Nella nostra prima esperienza 171 accessi sono davvero tanti e ci sono altri progetti, faremo implementazioni nei prossimi mesi". "Un ottimo risultato – commenta il sindaco di Villafranca e delegato al canile Filippo Bellesi – che ci spinge a guardare avanti con proposte per potenziare e migliorare i servizi offerti. Il ringraziamento va agli addetti del canile e ai volontari". La struttura è visitabile dal lunedì al sabato (ore 8.30-13 e 14.30-17). Info: 0187 851026, [email protected].