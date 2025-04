Progetto educativo: un telegiornale animato per sensibilizzare i giovani sull'Agenda 2030

Come nasce questo progetto? "Dalla volontà di sensibilizzare i giovani sugli obiettivi dell’Agenda 2030 in modo creativo. L’idea di un telegiornale immaginario e divertente rende l’apprendimento più stimolante, trasformando un tema importante in un’esperienza interattiva". Qual è lo scopo? "L’iniziativa si prefigge di rendere i temi dell’Agenda 2030 più accessibili ed interessanti per i ragazzi. Includerli nel progetto, attraverso la creazione di interviste e contenuti, permette loro di sviluppare senso critico, capacità comunicative e consapevolezza civica in modo divertente". Perché la scelta del “cartone”? "Il linguaggio dell’animazione è immediato, coinvolgente e facilmente comprensibile, inoltre consente di trattare argomenti complessi in modo leggero". Come ha scelto gli obiettivi "Energia pulita e accessibile, riduzione delle disuguaglianze, lotta alla povertà, tutela della vita sotto l’acqua e sulla terra sono temi fondamentali per garantire un futuro più sostenibile". Secondo lei si potranno raggiungere entro il 2030? "Una sfida complessa, ma ogni piccolo passo è fondamentale. Per un mondo più giusto e sostenibile serve impegno, innovazione e consapevolezza". Il progetto verrà presentato anche al di fuori dell’Istituto? "Sì, parteciperà a due concorsi: Pisa Robot Film Festival e Progetto Ceegs. Si tratta di una grande opportunità per dare visibilità al lavoro svolto e sensibilizzare un pubblico più ampio. Sarà l’occasione per condividere idee, confrontarsi con altri progetti e dimostrare come la creatività possa essere un potente strumento di educazione e cambiamento sociale.