Problemi con l’audio: Battista disdice lo show

Maurizio Battista annulla lo spettacolo alla Imm perché non gradisce l’audio. E come tanti scambia Marina di Carrara per Marina di Massa. A mandare su tutte le furie l’artista è stata la resa audio della fiera, secondo lui non consona a uno spettacolo, che normalmente va in scena nei teatri. E così ieri alle 17,33 Maurizio Battista ha fatto una diretta social per scusarsi con i fans di aver mandato a monte lo spettacolo infierendo su Carrarafiere che avrebbe dovuto ospitarlo. "Amici di Marina di Massa – ha detto Battista – mi scuso ma devo annullare lo spettacolo per motivi tecnici gravi gravi. Pensavo di trovare un posto diverso, ma a me piace trattare bene il pubblico e non posso fare uno spettacolo in un posto così poco dignitoso. Preferisco fare un viaggio a vuoto". Niente paura per chi aveva prenotato i biglietti: "Vivaticket rimborserà il biglietto a tutti – ha detto Fabio Franchini di Imm. L’annullamento dello spettacolo non dipende da noi, il nostro lavoro l’abbiamo fatto. L’artista ci ha comunicato via mail che avrebbe annullato lo spettacolo alle 17,45". "Non è dipeso da noi – aggiunge l’assessore al turismo Lara Benfatto – la Commissione pubblico spettacolo e i vigili del fuoco avevano dato l’ok per lo svolgimento dello spettacolo".

A.P