Prevenzione, visite mediche gratis. Festa per i 160 anni di Croce Rossa

Visite ed esami gratuiti, domani mattina alla Croce rossa di Albiano Magra. Si rinnova un appuntamento da non perdere nella grande frazione aullese, ‘Albiano Magra in salute... tutto l’anno’, una campagna di prevenzione e di diagnosi precoce, che si rivela molto utile sul territorio e soprattutto risulta essere molto apprezzata. A partire dalle 8,30 e fino alle 13 nella sede del comitato saranno effettuati set dell’udito tonale e vocale, con Veronica Costi, laureata in Tecniche audioprotesiche e in psicologia.

Non si faranno prenotazioni, dalle 8,30 alle 9,30 i volontari consegneranno bigliettini con i numeri, per accedere alle visite. Si consiglia l’uso della mascherina per accedere alla sede della Cri. Non è la prima volta che succede, la campagna di prevenzione sta andando avanti da tempo, con esami diversificati.

L’ultimo appuntamento con la prevenzione risale alla metà di marzo scorso, quando per l’occasione era presente il dottor Giovanni Pesenti Barili, ortopedico, specialista in patologie articolari degenerative che ha ascoltato e visitato molti residenti di Albiano Magra e dei paesi vicini. I volontari coinvolti nell’iniziativa sono stati decisamente preziosi per il corretto svolgimento della giornata e lo saranno naturalmente anche domani, segundo l’intera organizzazione e accompagnano le persone.

Le visite e gli esami strumentali gratuiti sono inseriti nella ‘Campagna di prevenzione e diagnosi precoce’ rivolti alla popolazione, continueranno nei prossimi mesi e presto saranno comunicate le date dei futuri appuntamenti. Direttore scientifico sarà Ferruccio Bonino, scienziato e patologo di fama internazionale, autore di varie pubblicazioni originali sulle scoperte legate al virus dell’epatite D, C, e B-Hb e Ag negativa.

La Croce rossa di Albiano, guidata da Rita Peroni, è da sempre punto di riferimento nella frazione aullese, con tante iniziative promosse per l’intera popolazione. Alcuni giorni fa una festa speciale: una delegazione dei volontari era presente a Roma all’udienza papale per festeggiare i 160 anni dell’associazione. "E’ stata un’emozione indescrivibile - hanno detto - festeggiare questo importante traguardo insieme al Santo Padre".

Monica Leoncini