Prestigioso riconoscimento a Paolo Scalfo del Centro Sub Alto Tirreno

Ancora un prestigioso riconoscimento al Centro Sub Alto Tirreno e questa volta tributato dal mondo della subacquea nel contesto dell’Eudi 2025, il salone internazionale delle attività subacquee che si è tenuto nei giorni scorsi a Bologna.

Ricordati gli oltre quaranta anni di attività e i grandi traguardi ottenuti dal centro sub, che è diventato un vero e proprio punto di riferimento per il settore, ma anche un pezzo di storia del tessuto massese, grazie alle tante iniziative, anche sotto l’aspetto sociale, che lo ha riguardato nel corsi di tutti questi anni. Il presidente Paolo Scalfo, ringraziando per il mondo della subacquea in particolare Hsa e Nadd, le agenzie internazionali che hanno conferito il prestigioso riconoscimento, ha voluto sottolineare e condividere con la “comunità del Csat” questo importante momento.

"Ringrazio il presidente di Hsa Aldo Torti per il riconoscimento ricevuto, dichiara il presidente, la mia fortuna, come presidente, e data dalle persone che mi contornano e portano avanti, con dedizione e impegno, il progetto che ci siamo prefissati ben oltre 40 anni fa. Rendere l’attività subacquea un’attività inclusiva e per tutti nessuno escluso. Nel nostro centro abbiamo uno scivolo che per mette, hai diversamente abili di poter accedere al mare. Quindi questo premio e per loro e per tutti quelli che verrano negli anni".