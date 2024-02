Presepe di famiglia, un successo. Decine di giovani alla SS.Annunziata

La parrocchia SS. Annunziata di Carrara ha ospitato la cerimonia di premiazione dei ragazzi che hanno partecipato alla “Composizione del Presepe in Famiglia”, tradizionale iniziativa che il Serra Club di Massa Carrara, in collaborazione con la stessa parrocchia ripete ormai da oltre 25 anni. Il tradizionale appuntamento fa registrare una partecipazione sempre più nutrita di ragazzi. Quest’anno sono stati ben 67 i giovani che hanno aderito coinvolgendo le famiglie per un totale di oltre 300 persone coinvolte. Nelle fotografie che hanno presentato si evidenzia la loro fantasia creativa che spesso ha dato vita a piccoli capolavori. I genitori, collaborando con i propri figli, vengono riportati ai ricordi dell’infanzia e delle persone care che hanno lasciato rivivendo l’emozione e lo stupore del loro primo Presepe.

La premiazione si è svolta in un’atmosfera serena, gioiosa e riflessiva per tutti, all’interno di una festa in cui è stato proiettato un breve filmato su San Francesco e il suo primo Presepe che compose in una grotta a Greggio nel Natale del 1223 per ricreare e rivivere l’atmosfera di povertà e di stupore della “Notte Santa”. Dopo il filmato si è esibita la giovane corale “Nel Mar di Note”, guidata dal direttore Marco Marchini, che ha coinvolto in diversi brani anche i ragazzi, diffondendo partecipazione ed allegria.

Si è poi proceduto alla consegna degli attestati di partecipazione fatta dalla presidente del “Serra Club” Elisabetta Agresti e dal presidente eletto Matteo Martinelli. Il Serra Club ringrazia di cuore tutte le persone che si sono impegnate per la buona riuscita di questa lodevole iniziativa: il proprio cappellano Don Cesare Benedetti e tutte le catechiste, il maestro Marco Marchini e la corale. La speranza è di ripetere l’iniziativa il prossimo Natale con la partecipazione di altre Parrocchie.