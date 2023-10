"Presentazione del Libro "Cielo Sereno - Terra Scura" a Carrara"

Domani alle 17.30 al centro Polartis, in località San Martino a Carrara, l’associazione culturale Apuamater organizza la presentazione del libro di Riccardo Boggi (nella foto) “Ciel sereno - Terra scura“. L’evento sarà introdotto dall’architetto Claudio Palandrani e vedrà la presenza di Emilia Petacco, curatrice editoriale dell’opera. Un filo rosso unisce cultura, tradizioni popolari arcaiche e identità della nostra comunità. La Lunigiana e tutta l’area costiera apuana, sono terre antiche di storia e perciò anche ricche di tradizioni e di consuetudini consolidate nel tempo.

Esplorando tutte queste componenti culturali del nostro comprensorio e integrandole con propri ricordi personali e testimonianze dirette, Riccardo Boggi, studioso colto e sensibile, ha voluto raccogliere in un volume una serie di racconti che attingono dalle tradizioni magico-religiose del mondo rurale del nostro territorio. Ne ha tratto nove racconti originali, arricchiti dai disegni dell’arch. Anna Kunitz, che accompagnano il lettore nelle storie della vita contadina lunigianese attraverso i segreti e le formule arcane dei riti che riguardavano le “segnature” dei mali. Tramandando una sapienza antica in un tempo nel quale non c’erano le conoscenze mediche di oggi, alcune donne curavano – e spesso guarivano – chi ad esse si rivolgeva per avere conforto alle proprie sofferenze. L’ingresso è libero.