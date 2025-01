Presentato il calendario dei Veterani dello sport

E’ stato presentato ieri, nella sala conferenze del palazzo comunale, il calendario 2025 dei Veterani dello sport della sezione ’Bacchilega-Targioni’. Alla presenza del sindaco Francesco Persiani, dell’assessore con delega allo sport Roberto Acerbo, del presidente dell’Unione nazionale Veterani dello sport (Unvs) Enrico Giovanni Barsotti, e dei consiglieri Daniela Alderici, Lodovico Andreazzini e Nicoletta Roni, l’incontro ha messo in luce un anno straordinario per il mondo sportivo massese. Il calendario raccoglie le immagini degli eventi più significativi svolti nel 2024, incluse le premiazioni degli atleti che si sono distinti a livello locale, regionale e nazionale. Un ricordo particolare è stato dedicato all’ex presidente Mauro Balloni, scomparso lo scorso anno.

"Balloni era una colonna portante del nostro gruppo, un amico per tutti, e un punto di riferimento non solo per la nostra sezione, ma anche a livello regionale e nazionale. La sua assenza è difficile da colmare", ha detto il nuovo presidente Barsotti. Il sindaco Persiani ha aggiunto: "Mauro Balloni ha rappresentato una figura fondamentale per lo sport e per la solidarietà. È importante e degno di nota che il suo lavoro sia stato proseguito con lo stesso impegno ed entusiasmo".

Presente all’evento anche Ettore Biagini, dirigente nazionale dell’Unvs, che ha annunciato i prossimi obiettivi per la sezione, che conta già oltre 400 soci, sottolineando l’importanza di continuare a crescere. "Abbiamo molte sfide davanti a noi, ma siamo fiduciosi nel supporto dei nostri soci e simpatizzanti. Balloni sarebbe orgoglioso dei risultati ottenuti finora".

Tra le iniziative previste per il 2025 spicca la ’Giornata dello Sportivo Massese’, fissata per il 25 maggio, e la consegna delle tradizionali onorificenze, tra cui il Premio Fedeltà, le Medaglie dell’Atleta e l’inserimento di nuovi nomi nell’Albo d’Oro. "Questi momenti celebrativi rappresentano non solo un riconoscimento ai meriti sportivi, ma anche un’occasione per rafforzare il valore dello sport come strumento di unione e solidarietà", ha concluso il presidente Barsotti. Il calendario 2025 è un omaggio al lavoro collettivo e all’impegno profuso durante l’anno, confermando ancora una volta la sezione ’Bacchilega-Targioni’ dei Veterani dello sport come una delle realtà più attive e prestigiose a livello nazionale.