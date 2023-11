Preoccupa lo stato del ponte a Succisa. Allagamenti in strada e crollo di alberi

Sulla zona di Pontremoli ben 210 mm di pioggia in 12 ore con la portata della Magra che ha toccato i 400 metri cubi al secondo. Blackout, allagamenti, frane e caduta alberi hanno trasformato la forte perturbazione in un bollettino di guerra. Sono state interrotte da frane le strade provinciali 38 di Succisa e 42 del Cirone, la prima a causa dello scalzamento della scarpata in prossimità di un ponte al km 1,30, sul torrente Magriola.

Il collegamento con la frazione è consentito dalla comunale Montelungo Casa Rotelli- Succisa Pollina. La seconda è interdetta per la presenza sulla carreggiata di materiale franato, piante e masse caduti. Interrotta anche la comunale che collega la frazione di Molinello alla statale 62 della Cisa. Anche quest’ultima è stata chiusa per due frane in località Righetto e nei pressi del Passo. L’altra sera con la chiusura dell’autostrada il traffico è stato deviato sulla statale, ma bel 14 autoarticolati sono rimasti bloccati a causa dei movimenti franosi. Sul posto anche pattuglie di polizia stradale, carabinieri e polizia municipale. A titolo precauzionale il sindaco Jacopo Ferri ha disposto, nella serata di lunedì, la temporanea chiusura al transito di mezzi e pedoni del Ponte De Gasperi, del sottopasso di Casa Corvi e del ponte della Cartiera, ma nella mattinata di ieri il traffico è stato riaperto. Diversi blackout nella zona di Verdeno, ma poi l’intervento delle squadre dell’Enel hanno riportato la luce nelle case. Ore di paura anche alla Rsa dell’Osepdale vecchio per le acque della Magra che hanno superato il livello di guardia. Gli ospiti alloggiati nella camere al piano terra dell’edificio sono stati trasferiti nei piani alti. Il dissesto di un muro di contenimento del Torrente Ardoglia in Via Dosi Delfini ha messo a rischio la sicurezza di due edifici per i quali il genio civile ha chiesto al Comune di provvedere all’evacuazione.

Natalino Benacci