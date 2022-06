Massa, 2 giugno 2022 - Paura in una palazzina di via Rosselli, prima periferia della città: questa mattina intorno alle 10.30 un 40enne ha dato in escandescenze e ha preso in ostaggio i tre fratelli barricandosi in casa e urlando frasi sconnesse.

Su posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Dopo che i vigili del fuoco hanno sfondato la porta i carabinieri sono intervenuti e hanno portato via l'uomo.

Andrea Luparia