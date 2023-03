Premio: un podio di tutta dolcezza I tre migliori pasticcieri d’Italia

CARRARA

Sono Raffaele Zucco, Antonella Biasco e Antonino Crimi i vincitori del ‘Campionato italiano di pasticceria’, uno tra i grandi eventi della Tirreno Ct, che ha chiuso i battenti con Balnearia con un gradne successo. La gara organizzata dalla Fipgc, la Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria ha visto la partecipazione di una cinquantina di pasticcieri provenienti da tutta Italia. I primi tre si sono aggiudicati il titolo sul podio italiano dell’anno, e la possibilità difendere il tricolore ai Mondiali di pasticceria che si giocheranno il prossimo ottobre all’ ‘Host’ di Milano.

Gli eventi legati alle gare culinarie continuano ad essere il cuore pulsante della Tirreno Ct e tengono vivo l’interesse dei visitatori, e hanno visto incoronare come re delle pizze Lelio Robert Gomes da Mata Cursio, mentre per il Pentathlon della cucina per la categoria junior hanno vinto tre studenti dell’alberghiero Carnacina di Bardolino (Yahya Souati, Artiom Euciuc, Max Panainte) e per i senior Paolo Ganci, Luca De Biase Giancarlo Cammisa. Ecco chi sono i vincitori del Campionato di pasticceria: Raffaele Zucco, di Crotone, ha vinto l’oro nella categoria ‘Zucchero artistico & torta moderna’ con ‘Sogno di mezzanotte’, un’opera che ritrae il volto di uno chef Fipgc in tre dimensioni. Le sue tecniche di tiratura e satinatura molto raffinate e definite, hanno conferito al dolce volume e leggerezza, e questo per la giuria è stato determinate. La torta era con glassa a specchio ed è stata farcita con pastafrolla al rum e cacao con l’aggiunta di un cremoso al cioccolato fondente e gelèe al lampone. Antonella Biasco ha sbaragliato tutti i concorrenti di categoria con una pièce di cioccolato intitolata ‘Maternity’. La pasticcera di Tricase a Lecce è la vincitrice assolta nella categoria ‘Cioccolato e Praline’. L’opera ritrae una donna stilizzata con il suo bambino al seno a simboleggiare gli ultimi dieci anni della pasticciera tra duro lavoro, soddisfazioni e maternità. L’originale opera, le diverse tecniche utilizzate e la varietà di praline e cremini hanno decretato il suo successo e la conquista della Coppa Italia. Antonino Crimi di Gambettola (Forlì-Cesena) ha vinto nella categoria ‘Pastigliaggio & monoporzione moderna con ‘Raccontami. Un viaggio attraverso sapori e profumi di un bambino diventato uomo’, un percorso sensoriale della sua esperienza lavorativa. La giuria ha premiato il rigore nei dettagli, la precisione nella sua manualità e la delicatezza della monoporzione presentata. "Tutti i pasticcieri in gara si sono messi alla prova con grande talento, creatività e passione, e questo è per noi un grandissimo traguardo raggiunto – ha detto il presidente Fipgc Matteo Cutolo –.Ora un grandissimo in bocca al lupo alla nuova nazionale che da ora in poi dovrà allenarsi sodo per farsi valere al prossimo mondiale".