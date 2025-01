Premio Novani, la scuola al centro. Torna il concorso letterario-artistico

Ultimi giorni per partecipare al concorso letterario e artistico ‘Andrea Novani’ dell’Associazione per i diritti degli anziani Ada e Montignoso arrivata all’ottava edizione e che coinvolge centinaia di studenti delle scuole elementari e medie della provincia sotto la guida del presidente Rolando Bellè. "Il premio – spiega Bellè – si pone lo scopo di consolidare nelle menti e nei cuori delle nuove generazioni lo spirito di collaborazione e il senso di appartenenza". Il consiglio direttivo del premio è composto, oltre che da Bellè, da Anna Maria Ghiso in qualità di segretaria del premio e vice presidente. In giuria docenti ed esperti in poesia. Il premio, riservato agli alunni di elementari e medie, da alcune edizioni, ha anche una sezione dedicata agli adulti, intitolata alla memoria del compianto professore Pietro Zaccagna, ideatore del concorso.

Il tema di quest’anno è "La scuola che suscita e stimola emozioni". Come spiegano gli organizzatori, riguarda la scuola perché la stessa "è un luogo di relazioni e crescita personale, di incontri e ‘scontri’, di aspettative, di ricordi propri e dei propri familiari. La scuola è anche una realtà che permette di creare amicizie, fonte di nuovi apprendimenti, luogo dove scoprire le capacità individuali per realizzare il futuro e i desideri". Gli alunni possono partecipare alla sezione in poesia o a quella con il racconto breve, in forma collettiva (intera classe), di gruppo (più studenti) o singola. E’ consentita la partecipazione in una sola tipologia operativa ed è gratuita.

Gli alunni premiati riceveranno un diploma di merito e buoni acquisto per materiale didattico, intendendo in questo modo compiere un intervento di sussidiarietà nei confronti delle varie scuole e istituti. Gli adulti possono gareggiare con poesie e racconti brevi. Le opere possono essere consegnate nella sede Ada in via Formentini 5 (Romagnano) Massa o spedite per posta all’indirizzo: via Simon Musico 8 54100 Massa. Le iscrizioni scadono il 22 febbraio.

Informazioni email [email protected] telefono 349 2874897. Cerimonia di premiazione prevista per aprile.