Premio ‘Nicola Lo Gatto’ assegnato alle Pro Loco di Quercia e Aulla

Proloco da premio ad Aulla e Quercia. E i riconoscimenti per i loro progetti sono arrivati domenica a Podenzana per la seconda edizione del premio ‘Nicola Lo Gatto’ sul tema ‘Le Pro Loco uniscono’, organizzato da Unpli Toscana in ricordo dello storico segretario regionale. Obiettivo: premiare le attività svolte dalle Pro Loco su progetti che prevedano lo sviluppo di buone pratiche per il coinvolgimento dei giovani e della comunità con l’obiettivo di socializzare, combattere la solitudine e migliorare i rapporti tra le persone e il proprio paese, ambiente, territorio e cultura. Il primo premio alle Pro Loco Quercia D’oro e Città di Aulla pari merito. Al secondo, tra le altre associazioni, anche quella di Zeri. Sette i progetti premiati dai vertici Unpli Toscana e applausi per tutti alla lettura degli innovativi progetti, ma anche tanta commozione per la presenza in sala dei familiari di Nicola Lo Gatto.