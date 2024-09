Premio Lunezia, rifettori accesi. Tra i big anche Paola & Chiara

Il Premio Lunezia torna ad Aulla. Quando? Giovedì alle 21, con l’evento che si svolgerà all’interno di una tensostruttura, posizionata davanti al municipio. Stefano De Martino, patron dell’importante rassegna musicale, che premia il valore musical letterario delle canzoni, conferma la tappa aullese e svela i nomi degli ospiti che saliranno sul palco. Da settimane ormai si rincorrevano le voci per la data della manifestazione, nata proprio ad Aulla, in piazza Cavour, nel 1997. Vide Fabrizio De André e Fernanda Pivano dare il via a un evento storico, che ha portato in Lunigiana big come Ligabue, Vasco Rossi, Gianluca Grignani, Negramaro, Negrita. Poi lo spostamento inatteso nel Comune di Carrara, fino al ritorno ad Aulla, alcuni anni fa, tra la soddisfazione degli aullesi. Aullesi che adesso si stanno prenotando per partecipare all’evento, che resta gratuito. Sul palco saliranno Valentina Tioli, vincitrice della scorsa edizione del Premio Lunezia Nuove proposte; Destro, cantante in gara a Sanremo giovani 2021 e Paola & Chiara, il duo canoro italiano di musica pop e dance pop composto dalle sorelle milanesi Paola e Chiara Iezzi. Le due sorelle hanno venduto circa cinque milioni di dischi in carriera e vinto il Festival di Sanremo 1997 nella categoria Nuove proposte con il brano Amici come prima. Ci saranno anche Coma_cose, un duo musicale indie pop/rap italiano, formatosi a Milano nel 2016 e composto da Fausto Lamai e California, partner di coppia anche nella vita.

La serata sarà ricca e propedeutica ai programmi mediatici del trentennale del 2025. "Anno in cui contiamo di riconsegnare - dice De Martino - alla città titolare il primo indirizzo civico italiano intitolato a una canzone, la tre giorni originaria. La finalissima, per le Nuove proposte, si svolgerà al Teatro Civico della Spezia, ai primi di novembre". Sezioni Autori di Testo e Canzoni sostenibili aperte sino alle 23.59 del 15 ottobre, per partecipare : www.premiolunezia.it.