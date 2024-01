Premio Lunezia, l’annuncio con il FantaSanremo. In lizza anche Angelina Mango , Il Tre e Annalisa

Il vincitore del Premio Lunezia per Sanremo sarà svelato in anteprima il 3 febbraio alle 14.30 in diretta sulla pagina Instagram del FantaSanremo, il divertente gioco basato sul Festival della canzone italiana, che sta spopolando.

Chi vincerà il prossimo Premio Lunezia per Sanremo? La settimana della musica sta per cominciare e il Premio Lunezia è pronto ad ascoltare. La kermesse condotta da Amadeus andrà in onda dal 6 al 10 febbraio, tra i cantanti che si esibiranno ci saranno grandi ritorni, come Fiorella Mannoia, Mahmood, Emma, Annalisa, Loredana Bertè, Il Volo e i Ricchi e Poveri, ma anche artisti per la prima volta al Festival come Ghali e Alessandra Amoroso. Stefano De Martino, patron della nota rassegna musical letteraria, nata ad Aulla, in piazza Cavour, nel 1997, commenta la scelte. "E’ uscita l’attesa lista degli artisti in gara - ha scritto sulla sua pagina Facebook -, tutti eccellenti. Notiamo con piacere artisti celebrati di recente al Premio Lunezia: Il Tre e Angelina Mango. Non solo, ci saranno anche i Negramaro, per quattro volte vincitori del Premio Lunezia, Annalisa baciata dalla nostra Luna agli albori della carriera, Diodato, già vincitore del ‘Premio Lunezia per Sanremo’, Ghali, The Kolors, vincitori del Premio Lunezia alcuni anni fa". Intanto il Premio Lunezia ha scelto ‘Boulevard’ di Clara come brano più musical-letterario tra quelli dei 12 finalisti di Sanremo Giovani 2024. L’annuncio dell’assegnazione del riconoscimento è arrivata, come sempre, con il Patrocinio del Ministero della Cultura. E Radio A lancia un gioco e chiede ai suoi ascoltatori chi vincerà il prossimo Premio Lunezia per Sanremo. "Scegli l’artista tra i 30 big in gara - si legge sulla pagina Facebook dell’emittente -, scrivi il suo nome in un messaggio WhatsApp al 328 8181208, scrivi anche il tuo nome e cognome. Se avrai indovinato, sarai estratto per vincere un posto in prima fila e un pass per il backstage per la serata del Premio Lunezia 2024 che si terrà in estate ad Aulla. Ci sarà tempo fino al primo febbraio". Intanto, lo ricordiamo, sono aperte le iscrizioni alla sezione nuove proposte 2024. La Direzione Artistica è impegnata a riconfermare le circostanze di promozione e di visibilità dei finalisti, tra cui uno speciale Rai TV, oltre alla rotazione radiofonica su Radio Rai. Info iscrizioni: www.premiolunezia.it