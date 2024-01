"Premio Leonardo al Dottor Stefano Antonelli: una Serata di Solidarietà per l'Associazione Umanitaria 'Emergenza Sorrisi Onlus'".

Premio Leonardo al dottor Stefano Antonelli, anestesista e rianimatore all’Ospedale del cuore della Fondazione Monasterio: il riconoscimento è stato consegnato al medico nell’ambito della serata di solidarietà a favore dell’associazione umanitaria internazionale ’Emergenza Sorrisi onlus’ svoltasi all’angolo artistico culturale Leonardo di Borgo del Ponte. La serata è stata presentata dall’operatrice culturale Barbara Molinari. "Emulare il bene sarebbe sicuramente una buona medicina da diffondere e somministrare – ha detto Molinari leggendo la motivazione del premio – e il dottor Stefano Antonelli ci sta provando, raccontando la sua esperienza di medico volontario nei paesi del terzo e quarto mondo, nei paesi dilaniati dalla guerra, dove svolge la sua missione umanitaria. Mamme e bambini da salvare, tentativi sul filo di lana, vite da riprendere per un soffio: lacrime e tante emozioni nei suoi viaggi nelle terre della sofferenza, dove ad attendere questi angeli ci sono creature con gravi malformazioni congenite e piccole vittime della guerra con gravi ferite causate dalle bombe. Il dottor Antonelli ha portato l’immagine non di donne ma di ’madonne’ sofferenti in quei luoghi in balia dell’odio e della violenza, immagini che si associano alle parole pronunciate da Papa Francesco quando ha detto che ’Sono i piccoli Gesù di oggi, questi bambini la cui infanzia è devastata dalla guerra’".

Per il secondo anno il Premio Leonardo ha voluto questo incontro di solidarietà mettendo al centro, stavolta, il medico missionario, il medico che canta ninne nanne e fa musica: "Mi faccio forza spesso anche con la musica – ha affermato Antonelli – una passione che mi ha permesso di studiare medicina e che mi permette oggi di contaminarmi in quei luoghi che mi accolgono, nel suo linguaggio universale". E la sorpresa è arrivata con il Premio Leonardo 2023 per l’impegno, la passione, la cura, la solidarietà, l’umanità, la generosità, l’altruismo, l’amore, la professionalità e il cuore profusi per aiutare chi rappresenta il dono più prezioso della vita, ma anche l’anello più debole della catena sociale: i bambini.

La serata è stata arricchita da performance di Alessandra Berti, Gianfranco Bontempi, Leandro Brilla, Antonella Ianuale, Barbara Molinari, Roberta Pisani, Virginia Pescioli, Beatrice Sparavelli, con l’opera donata da Paola Marchi. I proventi sono stati devoluti all’associazione umanitaria ’Emergenza Sorrisi pnlus’ a sostegno delle missioni umanitarie.

Angela Maria Fruzzetti