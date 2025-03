’Premio Insieme’ a Francesco Perlamagna e Ginevra Mantovani

Premio Insieme a due giovani promesse del mondo dello spettacolo: Francesco Perlamagna (15 anni) e Ginevra Mantovani (17 anni), ballerini reduci dal successo di ’Ballando con le stelle’, la trasmissione di Rai Uno di Milly Carlucci. Una targa nuova che l’associazione Insieme ha realizzato appositamente per riconoscere il merito a giovani talenti che arricchiscono e valorizzano il territorio apuano. "Ci tenevamo ad assegnare questo premio a due giovani che hanno portato la conoscenza del nostro territorio in campo nazionale attraverso il loro talento", ha detto Daniele Tarantino, presidente dell’associazione. I due ballerini sono reduci da una premiazione importante al Festival Firenze 2025, competizione di alto livello dedicata al mondo della Tap Dance. Il futuro? "Ora c’è lo studio – come evidenzia Lara Maggiani, titolare della Arts & Musical School di Massa, soddisfatta per il riconoscimento assegnato ai suoi allievi – ma sul tavolo ci sono tanti progetti, anche all’estero, tra cui Broadway".