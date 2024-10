Premio ’Castagna Racconta’. Tripudio di filastrocche e disegni

Una domenica dedicata ai più piccoli, alla Castagna racconta, con il premio delle scuole primarie e dell’infanzia e il balletto dei bimbi. Grande partecipazione di genitori e bambini per il concorso che ha coinvolto gli studenti delle scuole del comprensorio, organizzato da Nenè Giorgi. È molto importante saper tramandare ai più piccini le nostre tradizioni, l’amore ed il rispetto per il nostro territorio. Quest’anno gli elaborati sono stati diversi e molto belli: disegni, filastrocche, ricerche storiche e culturali. "Complimenti alle insegnanti e ai bimbi che hanno lavorato con grande impegno – dicono gli organizzatori –. Anche il balletto organizzato da Mariagiulia Galli e Benedetta Marsili e preparato da Darlene Di Vizia, ha creato un momento di gioia durante la nostra festa. I bimbi sono stati i veri protagonisti di una domenica che ha ospitato migliaia di visitatori". La manifestazione andrà avanti anche oggi e domani, tutto il borgo medievale di Licciana Nardi e le piazze saranno allestite, le persone vestite in costumi tradizionali dell’epoca, anche le musiche, i balli, gli addobbi vogliono ricordare l’epoca dei nostri nonni. Nelle due piazze si potranno degustare tutti i prodotti a base di castagne: mondine, cian, soladelle, frittelle e patone, accompagnate da vini locali. Domani alle 16 ci sarà una conferenza, in sala consiliare, per la presentazione dei libri di Riccardo Boggi e Francesco Micheli e alle 17 la musica di Bugelli & The Patonars sul palco della Castagna.