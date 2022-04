Premio Bancarella Ecco la sestina finale

Il Bancarella ha festeggiato i suoi 70 anni alla Camera dei Deputati dove sono stati presentati ieri i libri finalisti dell’edizione 2022. Nella cornice della Sala del Cenacolo di Palazzo Valdina, Catena Fiorello e Francesco Serra di Cassano hanno svelato la sestina dalla quale domenica 17 luglio uscirà il libro vincitore. Anche quest’anno i librai pontremolesi e delle bancarelle, hanno fatto pervenire ai presidenti delle associazioni e alla Fondazione Città del Libro, le candidature. Dalla storia, al thriller, a temi di attualità. In finale “Black Money” di Paolo Roversi (Sem), “Bly” di Melania Soriani (Mondadori), “Il rospo e la badessa” di Roberto Tiraboschi (Edizioni EO), “Io non ho più paura” di Niccolò Palombini (Newton Compton Editori), “L’inverno dei leoni – La saga dei Florio” di Stefania Auci (Editrice Nord), “Nel nome di Dio” di Luigi Panella (Rizzoli). Ritornano tre volti noti: Melania Soriani, vincitrice del Bancarellino 2019, Luigi Panella finalista al Bancarella nel 2018 e Paolo Roversi finalista al Selezione 2015.

Quella di Roma è la prima tappa, poi il Bancarella si sposterà a Cesena dove, l’1 luglio incoronerà ufficialmente, con la consegna dell stauetta che rappresenta il libraio con la gerla, i vincitori del Premio Selezione, prima di raggiungere Pontremoli per la serata finale. "Siamo felici di aver inaugurato questa stagione in una sede così prestigiosa – ha detto il presidente della Fondazione Città del Libro Ignazio Landi – Devo ringraziare il segretario del Premio e i consiglieri che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento. 70 anni sono un traguardo davvero importante e crediamo che la sestina proposta rappresenti pienamente la nostra storia". Gli altri premi che si assegneranno a Pontremoli, ora in fase di selezione, sono il Bancarellino il 21 maggio, il Bancarella Sport il 9 luglio e il Bancarella della Cucina il 16 ottobre.

N.B.