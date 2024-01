Premiata l’indagine di Marina Pratici sui diritti dei minori

“Nel segno di Erode - Diritti dei minori o diritti minori?“ prosegue il suo viaggio internazionale. Ultima opera di successo della scrittrice aullese, docente, saggista e conferenziere, Marina Pratici, recentemente nominata a Barcellona “Personaggio dell’anno 2023“, è stato presentato anche in Spagna. Dunque, dopo il successo ottenuto a Firenze, a Parma e a Massa, l’ultimo libro della scrittrice originaria di Aulla – premiato dall’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad quale “Libro internazionale dell’anno 2023“ – è stato nei giorni scorsi presentato a Barcellona, in Spagna, alla libreria “Le Nuvole“ nel quartiere di Gràcia. A dialogare con l’autrice, la docente Cecilia Ricciarelli. L’opera è inoltre stata inserita nella Biblioteca dell’Hotel Sagrada Familia. Il saggio, 23° pubblicazione della scrittrice lunigianese, indaga sull’inattuazione della convenzione Onu sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, emanata il 20 novembre 1989 e a oggi ratificata da ben 196 su 198 Stati al mondo ma non applicata, viste le infinite violazioni dei diritti dei bambini. "Il mio libro – commenta Pratici – corredato da nota critica di Augustine P. Martel, docente universitario e critico letterario belga, è ulteriore occasione per portare la mia testimonianza di quanto visto in Thailandia, dove il turismo sessuale a danno di minori è l’ordinario, e in Sudan, dove i bambini soldato sono realtà. Questo saggio – sottolinea – è dedicato a Chandra, ex baby prostituta di Bangkok, e a Naftal, ex bambino soldato, miei figli a distanza, che ho incontrato in quei luoghi dell’orrore dove i bambini sono carne da macello". Dopo la tappa spagnola, che ha visto il conferimento da parte della Camera internazionale degli scrittori e degli artisti ( CIESART ) del titolo “Personaggio dell’anno 2023“ alla Pratici, l’opera sarà prossimamente presentata a Liegi, Pontedera, Napoli, Roma e, in traduzione spagnola, d’estate in Messico e in Colombia.