"Poveromo, stop allo spaccio". FdI denuncia il degrado : "Necessari più controlli"

"Sotto il ponte autostradale di via Fescione, a Poveromo, persiste da tempo uno spaccio di droga". A a denunciare nuovamente la situazione è il dirigente comunale di Fratelli d’Italia Mauro Bonini. "Molti cittadini della zona – afferma Bonini – ci hanno segnalato il disagio che sono costretti a vivere da troppo tempo, soprattutto all’imbrunire, in prossimità del ponte autostradale di via Fescione. L’argine del fosso viene occupato da persone dedite allo spaccio. Con il calare del buio è possibile assistere a un via-vai di macchine, motorini e biciclette con persone intenzionate all’acquisto di stupefacenti. Una situazione che va avanti da tempo e che sta determinando insicurezza nella zona". E non solo lì. Segnalazioni continuano ad arrivare anche dalla vicina via dei Loghi.

"La zona di Poveromo è una delle località più belle della costa apuana – continua la nota di FdI – un’area che, in passato, ha ospitato personaggi importanti della cultura, della politica, dello sport e dell’imprenditoria. Tuttavia, da troppi anni, a causa anche di un abbandono da parte della Regione e di una mancanza di sviluppo pianificatorio versa in stato di degrado e insicurezza. Gli abitanti della zona chiedono al Comune un intervento di riqualificazione e alle forze dell’ordine interventi per riportare sicurezza nella zona. Come Fratelli d’Italia siamo pronti ad affiancare i cittadini organizzando un controllo capillare e notturno delle zone di spaccio presenti a Poveromo partendo proprio da via Fescione".