Porte aperte e mostre di foto nei due rifugi

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, ci sarà l’occasione di fare speciali visite nei due rifugi antiaerei cittadini, che saranno aperti nei seguenti giorni e orari. Piazza Aranci: le aperture e visite guidate saranno a cura di Assoarma, il 10 aprile dalle 15 alle 18; il 12 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; il 13, 25, 26 e 27 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. RAM - Rifugio Antiaereo Martana: le aperture e visite guidate saranno a cura di Promocultura il 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 25, 26 e 27 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per informazioni scrivere a [email protected].

Per quanto riguarda poi il Museo della Resistenza con sede in piazzale Partigiani (ex deposito Cat): le aperture e visite guidate saranno effettuare a cura di Anpi Massa osservando i seguenti orari: sabato 12, 19 e 26 aprile dalle 9 alle 12; il 10 e 25 aprile dalle 16.30 alle 19.30. Per scuole e gruppi, il polo museale sarà visitabile anche la mattina solo su prenotazione scrivendo a [email protected]. L’Archivio storico documentale della Resistenza e della Linea Gotica, con sede in via Cavour 19, di Anpi Massa sarà visitabile: sabato 12, 19 e 26 aprile dalle 9 alle 12; il 10 e 25 aprile dalle 16.30 alle 19.30. Per scuole e gruppi, l’Archivio potrà essere visitato anche in orario mattinutino, solo su prenotazione scrivendo a [email protected].

Info sulle iniziative [email protected]