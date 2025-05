Porte aperte al nuovo punto prelievi. Sarà aperto ogni quarto mercoledì

E’ da ieri attivo un ’Punto prelievi’ alla Casa della Salute di Gragnola nella Valle del Lucido. L’apertura è stata pensata per offrire un servizio ancora più vicino e comodo a tutta la comunità fivizzanese e non solo. Dalle 7.30 fino alle 9, i cittadini potranno usufruire di un servizio rapido, sicuro e professionale, senza dover percorrere lunghe distanze per sottoporsi ai prelievi di sangue. Per effettuare le analisi del sangue serviranno l’impegnativa del medico, dematerializzata e la tessera sanitaria. Il nuovo centro è stato pensato per garantire un ambiente accogliente e confortevole e soprattutto per offrire un servizio di prossimità agli utenti. Si tratta del 15° punto prelievi inaugurato in Lunigiana, dopo Aulla, Pontremoli, Villafranca, Albiano Magra, Bagnone, Caniparola, Fosdinovo, Fivizzano, Zeri, Casola, Mulazzo, Barbarasco, Licciana Nardi e Comano. Sarà aperto ogni quarto mercoledì del mese con accesso regolamentato da taglia code. "Un sentito ringraziamento alla SdS, al direttore Marco Formato ed a tutto il suo staff per aver accolta la nostra richiesta e per la collaborazione - dice il sindaco Giannetti - dimostrata in fase organizzativa. Grazie pure agli operatori sanitari che si prenderanno quotidianamente cura della salute dei nostri cittadini".

R.O.