Popoli e culture in dialogo con Branduardi e Canfora

Tutto pronto per il 32° Premio internazionale "San Francesco e Chiara d’Assisi" per il Dialogo tra i popoli e le culture organizzato dal Centro Francescano internazionale di studi per il dialogo fra i popoli presieduto da Maria Luisa Drago. La cerimonia si svolgerà domani alle 10 nella splendida cornice di Palazzo Ducale a Massa. Anche quest’anno "abbiamo registrato numerose candidature da università italiane e estere, ambasciate, centri studi e associazioni", sottolinea la presidente Maria Luisa Drago. Ecco i vincitori: il cantautore Angelo Branduardi, il filologo e saggista Luciano Canfora, il coro “Manos Blancas” del Friuli, il cardinale Michael Louis Fitzgerald, la suora e docente Julia Bolton Holloway e la rivista “Toscana folk” del Centro Studi Toscani Popolari.

Nel corso della cerimonia sono in programma interventi dedicati ai due santi di Fra Domenico Paoletti, già docente di teologia morale alla Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”, presidente della Commissione Cultura e Comunicazione della Custodia del Sacro Convento di Assisi e stretto collaboratore del Custode Fra Marco Moroni nel Definitorio (consiglio) custodiale. E di Marco Bartoli, professore di Storia medievale e di Storia del Francescanesimo all’Università Lumsa, autore di numerosi saggi e diversi libri specializzato in Santa Chiara d’Assisi. Fra Felice Autieri è docente del ciclo di specializzazione in francescanesimo all’Istituto teologico di Assisi e alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale del corso di laurea in Storia della Chiesa antica medievale e della chiesa moderna e contemporanea. ll Premio, che ha la finalità di richiamare l’attenzione pubblica mondiale sulla necessità di promuovere la cultura del Dialogo fra i Popoli e le loro culture e di segnalare le azioni e gli studi che danno un contributo qualificato alla loro soluzione,

ll Premio internazionale è destinato a persone o soggetti che si sono distinti nei Paesi di appartenenza, in altri Paesi o in ambito internazionale nei settori di educazione, comunicazione, scienza e ricerca. La manifestazione a Palazzo Ducale è a ingresso libero.