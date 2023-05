Pontremoli, torna il ’Tour day’ Caccia alle delizie del palato

di Natalino Benacci

E’ iniziato ieri ma prosegue oggi dalle 9 in poi, il Tour Day, escursione libera nella tradizione pontremolese della gola in 19 tappe. E ogni locale offre la sua esclusiva. L’ingresso in questo “gioco dell’oca“ è a piacere: chi finisce il percorso con tanto di timbri-tappa sul tour-depliant (libretto ufficiale scritto in italiano, in inglese e in dialetto, si trova allo stand in Piazza della Repubblica) sarà premiato con magliette, book e prodotti tipici. Gli organizzatori hanno registrato 4.000 preiscrizioni sul sito www.tourday.it e attivato una lista di attesa per approfittare dei posti che si potrebbero liberare. In 12 edizioni ha contato 17.055 partecipanti che hanno portato a termine 168.000 tappe. La kermesse è quasi una caccia al tesoro per scoprire le delizie pontremolesi ma non vincono i palati più veloci. A salire sul podio saranno quelli più curiosi. L’itinerario è da sfogliare con occhi e palato alla ricerca del boccone ghiotto, con la mappa degli itinerari per timbrare le 19 tappe. Una piccola maratona che mette spesso a dura prova i più esperti talenti dell’assaggio. Orgoglio pontremolese, socialità gastronomica e unione delle forze commerciali sono i tre punti di forza dell’evento. Un’idea nata nel 2015 da un gruppo di ragazzi che amano Pontremoli. "Ci piace dire che il TourDay è anarchico - dicono gli organizzatori - poiché a ogni partecipante viene consegnato un libretto,con la presentazione di tutte le tappe, i piatti e le bevande da degustare, la loro ubicazione. Ognuno può decidere però in libertà, il percorso da seguire, il numero di tappe da fare, il tempo da impiegare per ogni tappa. Nulla vieta di fermarsi più a lungo in una delle tappe e aggiungere al piatto del TourDay qualche altra bontà".L’elenco dei prodotti sulla tavola è lungo: tortelli, birra "del Moro", farinata, amor quadrati degli Svizzeri (da gustare con China Clementi), amor tondi del pasticcere del Duomo, panini col bollito, ramain, testarolo, torta d’erbi e molto altro. I locali che partecipano sono Birreria del Moro,Trattoria Norina, Pasticceria Duomo, Antica Trattoria Pelliccia, Ristorante Relais Caveau del Teatro,Caffè Letterario, Salumeria Angella, Pizzeria Pecci,Osteria Oca Bianca,La Caverna dei Nani Birrai, Osteria San Francesco e il Lupo, Gelateria Alvaro-Bar Moderno, Forno Tarantola, Caffè Bellotti, Pasta fresca "Da Agnese", Gelateria Delizia, Pizzeria Menhir, Osteria " da Bussé 1930, Antica Pasticceria degli Svizzeri.