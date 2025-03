Pontremoli piange il professor Lorenzelli

Si è spento a Genova il professor Vincenzo Lorenzelli, di origini pontremolesi, già campione nazionale di nuoto e docente universitario di chimica. Aveva 92 anni era nato a Verona, ma cresciuto in una famiglia con il papà pontremolese a Fiumetto di Marina di Pietrasanta dove la nonna aveva una casa diventata poi luogo del cuore, dove trascorre un’infanzia indimenticabile con il cugino Giorgio Zampa che portava a casa letterati e artisti: Enrico Pea, Eugenio Montale, Piero Bigongiari, Carlo Emilio Gadda e Lorenzo Viani. Dopo la guerra Vincenzo oltre allo studio coltiva l’attività sportiva. La sua disciplina preferita è stata il nuoto: fu primatista italiano nei 100 metri farfalla e più volte campione tricolore nei 200 in competizione con quel Carlo Pedersoli, che diventerà in seguito attore col nome d’arte di Bud Spencer.

Dopo la laurea in chimica all’università di Bologna fu chiamato a svolgere attività di ricerca alla Sorbona sotto la guida dello scienziato Jean Lecomte. Poi si trasferisce a Genova come direttore del Centro studi di Chimica e Fisica e professore di Chimica alla Facoltà di Ingegneria. E’ stato presidente della Fondazione Carige e dell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini di Genova, poi rettore del campus biomedico di Roma sino al 2013. Nel 2017 scrisse il libro autobiografico “Fiumi di vita”. Il professor Lorenzelli lascia nel dolore la moglie e due figlie. Le esequie saranno celebrate a Genova domani alle 8 nella chiesa di San Francesco di Albaro. Il feretro sarà poi trasferito a Pontremoli dove, alle 12, nella cappella di famiglia del cimitero monumentale sarà celebrata una messa.

N.B.