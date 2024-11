Polizia municipale in gol con la maglia anti violenza. Le vigilesse vincono il torneo

Al suo esordio la neonata rappresentativa europea vittime di violenza fa subito gol. E’ la Polizia municipale di Massa ad aver indossato per la prima volta la maglia ideata dall’Associazione europea vittime di violenza, in occasione della 12ª edizione di ’Un pallone per un sorriso winter edition’, kermesse di calcio a 5 femminile organizzata dall’associazione Selecao nazionale sacerdoti, in collaborazione con la società sportiva Ginnastica San Giorgio Desio ‘79 e la Nazionale di ginnastica ritmica Farfalle. "In questa occasione siamo scesi in campo al fianco della battaglia contro la violenza sulle donne che si celebra oggi e abbiamo fatto centro – spiega il presidente dell’associazione Massimo Santucci – ma la maglia della nostra rappresentativa è pronta per essere indossata a tutela di tutti coloro che sono vittime di violenza. Dagli anziani, ai disabili, bambini, uomini e padri separati". A imporsi tra le otto squadre che hanno preso parte al torneo, disputato al Pala Fitline di Desio, in Brianza, sono state le massesi che, dopo aver superato in semifinale la squadra delle suore, si sono aggiudicate la vittoria battendo in finale ai calci di rigore il Cral Asl di Biella. A scendere in campo con la maglia azzurra sono state Ilaria Stelli, Alice Sirocchi, Daniela Castellani, Michela Andreani, Camilla Cerruti, Iuliana Lazar, Elisabeth Puvia, Janyskova Medarda e Paola Addis. Con loro c’erano mister Giampiero Cerruti, il tecnico Alessio Vitaloni, l’addetto all’organizzazione Davide Vanelli e il comandante della Polizia municipale di Massa Giuliano Vitali che, al ritorno, ha consegnato la maglia simbolo della lotta a tutte le violenze al vescovo Mario Vaccari. Madrina dell’iniziativa è stata Francesca Giuliano, attrice e volto televisivo, tra i promotori della manifestazione. Al fondatore e presidente-allenatore della rappresentativa dei sacerdoti, Moreno Buccianti, sono andati i ringraziamenti del sindaco del Comune di Desio Simone Gargiulo. Le altre compagini femminili che hanno ’preso a calci il pallone’ sono state nazionale italiana Curvy, nazionale italiana Tattoo, All Blacks vecchie glorie, Muncaledy e All star stelle dello sport.

Stefano Guidoni