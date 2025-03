Polisportiva Carrarese non esce dal tunnel: al tappeto con il Prato

Continua il periodo nero della Polisportiva Carrarese che nell’anticipo infrasettimanale al palazzetto di Avenza (porte girevoli) contro il Prato subisce una delle sconfitte più pesanti della stagione con un 30-43 (primo tempo 17-23), nella partita valida per la terza giornata di ritorno del campionato regionale di serie B di pallamano. Nel testa-coda che ha messo di fronte i lanieri, primi in classifica con 22 punti (12 partite, 11 vittorie, 1 sconfitta) e i carraresi, ultimi a -6 (12 sconfitte in altrettante gare e 6 punti di penalizzazione per assenza di squadre iscritte nei campionati giovanili), i ragazzi di mister Gianpaolo Vezzoni non fanno il miracolo e chiudono a -13. Contro i più forti pratesi, i locali presentano una panchina un pò più lunga del solito, ma ancora troppo corta per dare fiato ai giocatori con valide rotazioni. Ospiti subito avanti, ma in teoria il -6 all’intervallo potrebbe anche essere recuperato, Nel secondo tempo (parziale 13-20) però gli ospiti non danno tregua, la difesa carrarese vacilla e Prato dilaga nonostante i 14 centri personali di Benmansour che da solo segna quasi la metà delle reti della sua squadra.

Formazione e reti: Antognetti, Cerulli, Mazzanti 5, Meoni 2, De Giorgi (nella foto), Bugliani 2, Vanello, Benedetti 2, Musetti 2, Biagioni, Benmansour 14, Gini 3.

ma.mu.