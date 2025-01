Poliambulatorio per la cura di mente e corpo

Una realtà di eccellenza al servizio della salute e del benessere. Apre a Marina la nuova sede del Centro Studi e Formazione Mercurio. L’inaugurazione è prevista oggi dalle 15 alle 18. L’appuntamento è in via Cavallotti 52/B, dove gli ospiti saranno accolti per scoprire le proposte e le opportunità di un centro che si distingue per la sua visione integrata e multidisciplinare, con un team di esperti per ogni esigenza.

Il Centro Mercurio riunisce professionisti altamente qualificati come psicologi, pedagogisti, esperti in psicosessualità, psicomotricità, osteopatia, logopedia e nutrizione. La rete è arricchita da collaborazioni con professionisti del settore medico, sanitario e professionale del territorio. Tutti gli esperti operanti nel centro sono regolarmente iscritti ai relativi ordini professionali e si sottopongono a periodici aggiornamenti per garantire standard elevati di competenza e professionalità.

La forza del Centro Mercurio risiede nella possibilità di un approccio di lavoro in équipe, che permette di affrontare problematiche poliedriche e complesse con una visione globale e condivisa. Gli utenti possono accedere a consulenze personalizzate, che non implicano necessariamente l’avvio di un percorso di terapia o trattamento a lungo termine. Anche nella fase iniziale, ogni primo colloquio è concepito per offrire un momento di ascolto e valutazione senza alcun impegno di prosecuzione.

L’inaugurazione di oggi sarà un’occasione per conoscere da vicino i professionisti del centro, esplorare gli spazi e scoprire le opportunità che il Centro Studi e Formazione Mercurio offre. Il centro è autorizzato dalla Regione Toscana per le valutazioni del neurosviluppo e in ambito di disturbi di apprendimento, ed è da tempo un riferimento per la provincia di Massa Carrara e non solo.