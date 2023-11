Poco personale. Contratti precari. Via allo sciopero

I lavoratori di Poste Italiane scendono in piazza domani al motto di "È tempo di scioperare". Sciopero generale del settore postale proclamato da Slc Cgil e Uilposte nell’ambito delle mobilitazioni confederali di Cgil e Uil. "Su fisco, previdenza e lavoro non vi sono risposte adeguate nella manovra finanziaria – sottolinea Scl Cgil Massa Carrara, Renato Baudinelli, e Uilposte Massa Carrara, Paolo Lippi - e, di conseguenza, anche in Poste Italiane la situazione è preoccupante: rischio di ulteriore privatizzazione, lavoro povero e precario in tutte le sue forme con aumento dell’insicurezza sul lavoro, pressioni estenuanti per consentire standard di lavoro adeguati nonostante la carenza strutturale di personale. Per questo scioperiamo".