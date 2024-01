Pizzaioli e impiegati. Mancano due installatori

IMPIEGATO Si ricerca impiegato con mansioni di contabilità, formazione e interpretazione dei bilanci. L’azienda offre contratto iniziale a tempo determinato e valuta un apprendistato professionalizzante nel caso di candidati senza esperienza ed età compresa tra i 18 - 29 anni. Sede Carrara, [email protected]

1 PIZZAIOLO Pizzeria ricerca pizzaiolo con esperienza nelle mansioni per inserimento stabile. Inizio attività lavorativa ore 17. Orario part time. Sede Massa. Per informazioni e candidature inviare il curriculum vitae via email a [email protected]

2 INSTALLATORI Azienda settore coperture industriali e civili ricerca 2 installatori di coperture industriali, fotovoltaico, linee vita, addetto bonifiche amianto. Si valutano anche persone senza esperienza in età di apprendistato 18-29 anni. Contratto di lavoro a tempo determinato. Orario full time. Email: [email protected]