"Più illuminazione al servizio del centro sportivo di Quercia"

Bello il centro sportivo di Quercia, ma serve maggiore illuminazione. L’appello arriva da Donatella Visconti, che ha scritto e inviato una lettere aperta al sindaco di Aulla, per sollevare un problema e sollecitare un intervento. "Giorni fa - si legge - ho avuto occasione di recarmi al centro sportivo di Quercia per accompagnare un amico, ho notato con piacere la situazione molto positiva degli impianti e di tutte le strutture sportive. Purtroppo però devo segnalare alcuni problemi che andrebbero risolti, per la sicurezza delle persone. La strada è lasciata completamente al buio per un lungo tratto, quello che porta alla struttura sportiva e anche il tratto fino alla nuova stazione ferroviaria. Qui inizia il percorso che porta verso località Surrogati, c’è da percorrere un bel pò di strada, sempre al buio. Oltretutto è una via pericolosa per chi la percorre a piedi, perché non c’e spazio per i pedoni, che quindi rischiano di venire investiti di giorno. Figuriamoci col buio della notte. Per migliorare queste disagevoli situazioni, sarebbe sufficiente posizionare diversi lampioni lungo i vari percorsi. Nel 2025 non possono esistere strade come queste, abbastanza trafficate, ma completamente al buio. E’ una situazione da terzo mondo".