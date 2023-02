Più di 1250 atleti da tutto il mondo alla White marble marathon Domani tutti di corsa sul litorale

Quasi ultimati i preparativi della nuova edizione della White Marble Marathon in programma domani. Anche questa sesta edizione, con il supporto di Fondazione Marmo e il patrocinio del Comune e del ministero dell’Ambiente, registra numeri di partecipazione molto alti che si attestano su più di mille corridori. Un dato simile a quello dell’anno scorso, quando anche in quella circostanza si era superata la soglia dei mille partecipanti. Nell’edizione 2023 i corridori totali che parteciperanno alla White Marble Marathon saranno 1250, suddivisi nelle quattro categorie di gara previste in base alla distanza: 10 chilometri, 21 chilometri, 30 chilometri e la classica da 42 chilometri. Un dato importante e su cui anche il patròn Paolo Barghini si è detto soddisfatto per l’interesse che la manifestazione continua ad avere nonostate il trascorrere del tempo.

Di questi 1250 corridori che animeranno le strade del litorale apuano domenica mattina, circa il 90 percento viene da fuori i confini provinciali; a conferma di una manifestazione che ormai da anni richiama appassionati, amatori, ma anche atleti professionisti, da ogni angolo d’Italia e del resto del mondo.

Come da tradizione, anche nell’edizione 2023 la White Marble Marathon godrà della presenza di atleti affermati del panorama podistico nazionale e internazionale. Tra i nomi più importanti che correrrano domenica ci sono sicuramente il campione italiano Alessandro Giacobazzi, e sempre tra gli italiani anche Claudia Marietta. Folta anche la partecipazione di corridori del Kenya, da sempre uno dei paesi con grande tradizione nella corsa. Presenti in gara domenica al riguardo ci saranno i forti kenyoti Gilbert Masai e Salina Jebet; entrambi con una storia alle spalle di grandi vittorie e soddisfazioni nella pratica podistica. Altri atleti importanti in gara saranno Clementine Mukandanga, forte atleta del Ruanda, e negli uomini Leonce Bukuru del Burundi. Appuntamento con la partenza della gara alle 9 di domenica mattina dal viale Colombo di Marina di Carrara.