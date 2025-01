"Più decoro e sicurezza ai Quercioli"

"Ritengo doveroso denunciare le varie situazioni di degrado e pericolo che da tempo gli abitanti del quartiere dei Quercioli e Rinchiostra vivono quotidianamente". E’ il dirigente di Fratelli d’Italia, Marco Amorese, in una nota, a chiedere all’amministrazione comunale e agli uffici di competenza "uno studio urgente sui sensi unici e dissuasori di velocità, facendo un passaggio tramite assemblee pubbliche con i residenti della zona dove presentare varie opzioni".

"Prima di tutto – afferma – c’è la necessità urgente di trovare una soluzione di viabilità con sensi unici mirati prima di tutto alla sicurezza dei pedoni e dei bambini che frequentano la scuola elementare della Rinchiostra, anche se a oggi esiste un senso unico a fascia oraria per l’entrata e l’uscita dei bambini, questa non viene rispettata creando oltre al pericolo vari intasamenti e difficolta’ di passaggio".

"Altro punto dolente del quartiere – continua Amorese – è il degrado. Il verde pubblico non viene curato come dovrebbe. Si chiede inoltre all’amministrazione la possibilita’ di asfaltatura nel tratto tra l’incrocio di via Quercioli con via Torta fino al semaforo delle 5 Vie, tratto non curato da anni che ormai è più un puzzle di toppe che una strada. Chiediamo intervento in via 24 Maggio, dove erano posizionati prima della istallazione dell’isola ecologica i bidoni dei rifiuti, che ogni settimana diventa una discarica a cielo aperto, creando molto disagio e degrado. Si chiede ad Asmiu un passaggio settimanale della spazzatrice come avveniva fino a due anni fa ogni martedi, mentre ad oggi raramente viene effettuata la pulizia. Infine si chiede un possibile rifacimento della piazza del Santuario dei Quercioli, che ormai più che una piazza è divenuto un parcheggio. Un intervento di pavimentazione con delle alberature porterebbe un abbellimento e importanza che spetta al nostro santuario. Siamo disponibili come FdI a un incontro con l’amministrazione per discutere di varie soluzioni da noi studiate".