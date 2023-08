"Più cura e controlli per Marina" Le richieste all’amministrazione

Prosegue l’impegno sul territorio di Assoproms, l’associazione proprietari non residenti Massa, capitanata dal presidente Luciano Angella e che conta oltre duecento iscritti. Sono i proprietari di seconde case, i turisti stanziali, ormai "merce rara" che hanno scelto di investire su Marina di Massa, meta delle loro vacanze. Una fetta di popolazione non votante che però contribuisce alle tasse e a far girare l’economia. Qualche giorno fa, per l’assemblea annuale, hanno incontrato il sindaco Francesco Persiani al quale hanno potuto porre alcune domande e suggerire possibili soluzioni.

"La nostra volontà – spiega Luciano Angella – è interagire e integrarci con l’amministrazione per contribuire positivamente alle questioni che riguardano il benessere di tutta la collettività. Abbiamo colto l’occasione di avere il sindaco alla nostra assemblea per evidenziare alcune situazioni che possono essere migliorate come le buche nelle strade, il verde pubblico che necessita di più cura, una maggiore presenza della polizia municipale soprattutto in orari serali sui viali principali per disincentivare automobilisti spericolati. Abbiamo anche ringraziato l’amministrazione per aver ripristinato la guardia medica turistica e organizzato le piazzole ecologiche in via Pisa e in via Magliano, fondamentali per chi riparte e non sa come conferire i rifiuti. Il sindaco ci ha illustrato il suo prossimo quinquennio e come l’amministrazione e gli enti preposti intendano affrontare alcuni temi come l’erosione, l’inquinamento dei corsi d’acqua e il restyling di Marina di Massa con la riqualificazione dei viali a mare. Ha dimostrato attenzione per una categoria come la nostra che, anche se non vota qui contribuisce al benessere del territorio e lo ringraziamo". L’impegno di Assoproms riguarda anche iniziative culturali come l’incontro di domani, alle 21,30 a Villa Cuturi: per gli anniversari di Jacovitti e don Lorenzo Milani, nati nel 1923, e de Le avventure di Pinocchio (1823), Alessandro Santi e Aldo Bozzolini presenteranno i loro libri.

Laura Sacchetti