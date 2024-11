Pioggia di soldi per sostenere la cultura

"Il programma dei lavori pubblici, da parte del Mic, per il triennio 2025-2027, stanzia un importo di quasi 180 milioni di euro". Il capogruppo in Commissione Cultura alla Camera e deputato apuano Alessandro Amorese e il coordinatore provinciale Marco Guidi, esponenti di Fratelli d’Italia, che sottolineano ed elencano quindi gli ulteriori finanziamenti in arrivo per la provincia apuana. "Solo per l’anno prossimo sono previsti oltre 60 milioni di euro. Il settore Belle Arti e Paesaggio riceverà oltre 70 milioni, quello dell’Archeologia quasi 44 milioni, gli Archivi quasi 40 milioni, mentre per le Biblioteche sono destinati oltre 39 milioni di euro. Particolare attenzione viene riservata alla Toscana, prima fra le regioni finanziate, che riceve 20.471.007,61 di euro a fronte di 127 progetti finanziati. Siamo molto contenti degli ennesimi finanziamenti per la Provincia di Massa-Carrara, destinati in molti casi a effettuare lavori urgenti o a completare opere attese da anni".

"Nel settore archeologia – proseguono –, segnaliamo i 60mila euro destinati a interventi per Scavo, restauro e consolidamento dell’area della Chiesa di San Nicolò a Caprigliola (Aulla Ruderi della Chiesa di San Nicolò a Caprigliola); 30mila euro per la Prosecuzione, riorganizzazione e inventariazione del materiale archeologico di proprietà statale nei depositi sul territorio di Massa-Carrara; analisi e perizie dei depositi archeologici".

"Nel settore belle arti e paesaggio – spiegano –, 125.000 euro sono stati stanziati per il Restauro, recupero e messa in sicurezza del Castello di Malgrate, nel comune di Villafranca in Lunigiana; 80mila euro per la Chiesa di S. Giovanni Decollato a Massa, intervento di consolidamento delle volte; 100mila euro per Recupero e restauro del Castello Malaspina di Giovagallo (comune di Tresana); 109mila euro per il Restauro Oratorio di San Giorgio a Filattiera; 200mila euro per il Restauro dell’Oratorio della Madonna del Ponte (comune di Pontremoli) e 20mila euro per il Restauro dell’opera “Adorazione dei Pastori” a Fosdinovo".

"Nel settore Archivi, Massa sarà interessata da vari interventi per la sede provinciale dell’Archivio di Stato per un totale di 480mila euro in diverse voci, tra cui la verifica del grado di resistenza sismica dell’edificio e individuazione delle criticità in vista degli adeguamenti di intervento, interventi di manutenzione straordinaria e di efficentamento energetico. Cultura, identità, sostegno alle realtà locali, rilancio dell’occupazione: ancora una volta è questa la cifra distintiva del Governo Meloni" concludono i due politici.