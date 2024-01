Pinotti nuovo direttore dell’Autorità per la gestione rifiuti urbani

Il nuovo direttore generale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa è il dirigente Michele Pinotti, votato all’unanimità nella seduta di ieri dai Comuni delle province di Livorno, Lucca, Massa. Ora la palla passa a Regione Toscana ma non sembra possano esserci motivi ostativi. Il neo direttore ha 53 anni ed è nato a Pontremoli, laureato di Economia all’Università di Pisa con una specializzazione in Economia e diritto della Pubblica amministrazione conseguita all’ateneo di Siena. Pinotti si appresta a succedere come direttore generale ad Alessandro Mazzei, che dal 2020 ha ricoperto il ruolo ad interim, insieme a quello di dg dell’Autorità idrica toscana. Adesso per l’Ato si apre una fase ancora più ambiziosa: il nuovo Piano regionale dell’economia circolare, che dopo l’adozione in consiglio regionale a settembre sta completando l’iter necessario per l’approvazione definitiva, individua obiettivi importanti in termini di raccolta differenziata, riciclo effettivo e riduzione degli smaltimenti in discarica, che dovranno trovare la spinta propulsiva giusta per potersi calare nelle realtà dei territori, costa compresa.