Pigiama party di successo Una notte di stelle e giochi

di Natalino Benacci

Grandi e piccini hanno invaso il parco di Villa La Cartiera per partecipare alla seconda edizione del Piagiama party. Pigiamini felici e colorati si sono rincorsi tra i cedri del Libano nel corso della kermesse promosso nei giorni scorsi dall’assessore all’Istruzione Annalisa Clerici. Protagonisti in primo piano i bambini, ma anche tanti adulti hanno partecipato divertendosi all’evento organizzato dal Comune di Pontremoli in collaborazione con il proprietario della Villa La Cartiera Emanuele Del Signore. Sono arrivate famiglie a frotte non solo da Pontremoli e dalla Lunigiana, ma da tutta Italia. Una serata molto divertente grazie allo spettacolo luminoso dei Lunatik Cirque che ha lasciato tutti i partecipanti estasiati, comodamente accoccolati sui fluorescenti cuscini di Cyber Panther. Si è poi scatenato il divertimento dei più piccoli che si sono esibiti in salti acrobatici . Non poteva mancare il truccabimbi di LuLu e Simona Bertolini che hanno dato vita a tantissime farfalle luccicanti, topolini, gattini, stelle brillantinose e tanto altro. Le mani creative di Chiarae Litterae dell’Associazione Scarabunculorum Societas - La Società degli Scarabocchi. hanno regalato a ciascun bambino un segnalibro personalizzato con il proprio nome da portare a casa in ricordo della serata. L’Associazione “Il Porto dei piccoli“ con la sua Fondatrice Gloria Camurati e le operatrici, hanno aiutato i bambini a realizzare dei magici acchiappasogni, avvicinando le famiglie al tema così delicato delle malattie nei bambini e del difficile percorso che si trovano ad affrontare, a cui l’Associazione dà supporto concreto nella quotidianità.

Loredana Capponi dell’Associazione Esploranda ha accompagnato con la sua valigetta da scienziata grandi e piccoli in un viaggio nel cielo alla scoperta delle costellazioni e alla ricerca di qualche stella cadente che non si è fatta attendere. Nota dolce della serata il Nutella Party con pane personalizzato per la serata, baguettes e panini a forma di stelle, lune e orsacchiotti sfornati da Il Forno di Viale Fiorini, Non Solo Pane, Forno Tarantola, farciti con Nutella Ferrero e serviti dall’équipe della Pro Loco che ha distribuito anche gustosissimi gelati gentilmente offerti dalle Gelaterie Avaro e Delizia. "Un grande ringraziamento va ad Emanuele Del Signore, il padrone di casa – commenta l’assessore all’Istruzione Annalisa Clerici -, che come sempre ci apre le sue porte con disponibilità ed entusiasmo".