Piazze invase dagli atleti. Torna ’Massa è in forma’. E guarda all’Europa

MASSA

Sono attesi oltre 700 ragazzi nelle piazze della città per l’iniziativa “Massa è in forma“, che si ripeterà domenica in un’edizione dal respiro internazionale. Il titolo per quest’anno si allunga, diventando infatti “Massa è in forma in Europa“. "Una nuva edizione per la promozione delle attività sportive, dilettantistiche e ludico-ricreative legata all’adesione all’evento organizzato da Ministero dello sport e Consiglio dei Ministri dedicato a benessere, salute e aggregazione – ha detto l’assessore allo sport, Roberto Acerbo – Saranno 43 le realtà presenti dalle 10 alle 20 alla kermesse che, meteo permettendo, invaderà il centro e in particolare le piazze Aranci, Mercurio, Bertagnini e del Teatro, Palma, largo Matteotti e Del Nero, viale Democrazia e viale Chiesa, l’atrio del Comune". Saranno presenti stand e postazioni allestite in modo da far conoscere e provare le varie discipline praticabili nel territorio: calcio, scherma, baseball, tennis, rugby, football, pattinaggio, ciclismo, trekking, yoga, arti marziali e di difesa personale, boxe, pallavolo ma anche ginnastica, atletica, fitness e le tante discipline della danza e del ballo. Coinvolte nella manifestazione anche associazioni di promozione sportiva che allestiranno stand per presentare quelle attività che non possono essere testate sul posto. "Il tutto – ha sottolineato l’assessore Giorgia Garau – per rendere la città di Massa sempre più viva". Ieri mattina alla presentazione in Comune erano presenti, oltre a Acerbo e Garau, il presidente del consiglio comunale Agostino Incoronato, il presidente della commissione sport Alfredo Camera e l’assessore Matteo Basteri.

"In più, sabato (domani, ndr), in sala consiliare a palazzo civico l’amministrazione ha organizzato un incontro su un tema chiave, dedicato alle associazioni sportive, ovvero la riforma dello sport. Dall’1 luglio scorso, infatti – ha proseguito l’assessore Acerbo – sono entrate in vigore modifiche alla disciplina della materia sportiva. E da settembre sono entrati in vigore degli adempimenti che le associazioni dovranno attuare, in particolare in merito alle nuove figure dei collaboratori sportivi, l’adeguamento dello statuto e gli aspetti previdenziali. L’inizio è alle 15 e l’ingresso è libero, saranno presenti gli avvocati Fabio De Santis e Francesco Rondini oltre alla commercialista Mara Fabiani per dare risposte o aiutare le associazioni relativamente alle novità e alle modifiche introdotte in materia sportiva". Aprirà l’incontro di domani il sindaco Francesco Persiani e coordinerà l’assessore Roberto Acerbo.

Irene Carlotta Cicora